دوريات أمنية مكثفة وشرطة نسائية وسرية لتأمين احتفالات العيد بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الطوارئ بالمديرية والأقسام الشرطية التابعة لها، وإلغاء ووقف إجازات الضباط والأفراد، استعدادًا لتامين احتفالات المواطنين غدا الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، والدفع بدوريات مكثفة وفرق بحث سرية ونسائية طوال أيام العيد.

ووضعت مديرية أمن الوادي الجديد، خطة أمنية، بقيادة وإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، لتأمين الاحتفال بعيد الفطر، تضمنت نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما جرى تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور لتسيير حركة المرور.

كما تفقد اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن المحافظة، أعمال تأمين الحدائق العامة والميادين والمنزهات ومراكز الشباب والأندية، والمرافق الحيوية والخدمية، وأعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات فى جميع قطاعات الأجهزة الأمنية المختلفة، لخدمة المواطنين قبيل وأثناء عيد الفطر المبارك، كما تفقد الخدمات الشرطية بنطاق المحافظة.

ووجه مدير الأمن، بتوسيع دائرة الاشتباه، مع مداومة المرور من قبل القيادات الأمنية على الخدمات المعينة لتأمين الاحتفالات، مشددًا على ملاحظة الحالة الأمنية وتلافي أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للمرور المكثف على المخابز والأسواق طوال أيام عيد الفطر المبارك.

أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بمحافظة الوادى الجديد، تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، للمرور على المحال العامة بالأسواق، وذلك لحماية المستهلك من كل أنواع الغش، إلى جانب التأكد من وفرة السلع التي تهم المواطن خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.

ولفت صلاح، إلى أن المديرية تكثف الحملات على محلات بيع الدواجن المجمدة ومحلات الأسماك والأسواق العامة والمخابز بجميع أنواعها، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة نجحت فى زيادة الأرصدة والمعروضات من السلع الغذائية.

وأشار إلى تكثيف المرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمى بسهولة ويسر، وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات، مع إنشاء غرفة عمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، إلى جانب غرفة عمليات بكل إدارة فرعية بالمحافظة.