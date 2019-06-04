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دعامات الذكورة أحدث علاج للضعف الجنسى.. دكتور أحمد عادل يوضح

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 م
دعامات الذكورة أحدث علاج للضعف الجنسى.. دكتور أحمد عادل يوضح الدكتور أحمد عادل
تقرير تسجيلى

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الضعف الجنسي لدى الرجال مشكلة كبيرة،  لما لها من تأثير سلبي على العلاقة بين الزوجين، فكثير من الخلافات الزوجية يكون سببها ضعف القدرة الجنسية وعدم قدرة الرجل على ممارسة العلاقة الحميمية بشكل طبيعي، ولكن هذه المشكلة مع التطور الحديث في مجال الطب أصبح لها حل وهو عمليات "دعامات الأعذاء الذكورية".

الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح من خلال مجموعة من الحلقات المتتالية كل ما يتعلق بهذه الدعامات وفي الحوار التالي يجيب عن ما هي عمليات الدعامات؟ وكيف تساعد على القضاء على مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال.

 

* ما هي دعامات الأعضاء الذكورية وكيف يتم زرعها ؟

- الدعامة ما هي الا جهاز نلجأ له لدعم أى عضو من أعضاء الجسم لا يستطيع ان يقوم بوظيفته على أكمل وجه، ودعامة العضو الذكري تختلف تماما عن دعامة القلب، فالدعامة الأولى عبارة عن أنبوب يتم وضعه داخل القضيب المكون من ثلاثة أنابيب، أنبوب مجرى البول الذي يوجد في المنطقة السفلى، وأنبوبين من أعلى  يوجد بداخلهما النسيج الكهفي المسئول عن الانتصاب، والدعامات عبارة عن أنابيب يتم وضعها داخل الأنبوبين اللذان يوجد بداخلهما النسيج الكهفي، في كل أنبوب توضع دعامة من أجل الحصول على صلابة اكثر لإتمام العملية الجنسية.

 

* ما هي المكونات؟

- تتكون هذه الدعامات من جزء من المعدن مغطى بطبقة من السيلكون تجعل درجة تقبل الجسم له عالية.


4 مميزات لزراعة دعامة القضيب

* هل عملية تركيب دعامات العضو الذكرى لها عمر محدد؟

-  لا فهي تناسب جميع الاعمار طالما ان من يركبها هو بحاجة لها طبياً.

* هل المتعة الجنسية للرجل ودرجة إحساسه تختلف بعد تركيب الدعامة؟
 

- لا نهائيا، فالدعامة تحل محل النسيج الكهفي الذي فشل في تأدية وظيفته بشكل كامل، فالإحساس يبقى كما هو، وكذلك الإشباع الجنسي، والمتعة الجنسية والقذف.

* هل تؤثر الدعامة على الإنجاب؟

- لا تماما، فعملية القذف تتم كما هى ويمكن للرجل الإنجاب بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير للدعامة على ذلك.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقى - امام محطة مترو أنفاق البحوث

 

دكتور احمد عادل
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

دعامة القضيب

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