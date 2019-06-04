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خلى بالك من أكل الحلويات فى المصيف؟.. اعرف أضرار الإفراط فيها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:30 ص
خلى بالك من أكل الحلويات فى المصيف؟.. اعرف أضرار الإفراط فيها حلويات
كتبت فاطمة ياسر

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"زلابية وآيس كريم وبلح الشام".. حلويات لا يحلو المصيف غير بتناولها عند المشي على شاطيء البحر، والاستمتاع بالهواء النقي وتناول هذه الحلويات، ولكن هناك بعض الدراسات الطبية التي تحذر من تناول الحلويات في فصل الصيف، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، ووفقا لموقع "WEBMED".

الإسراف في تناول الحلويات يعد من الأمور التي تتسبب في فقدان الجسم السوائل المختزنة داخله، وهذا الأمر يتسبب في إصابة الجسم بالجفاف، والشعور والرغبة في العطش باستمرار.

وليس الإصابة بالجفاف هو الأمر الوحيد الذي يتعرض له الشخص عند الإسراف في تناول الحلويات، ولكن أيضا تشعر بالخمول والتعب والارهاق، نتيجة لرغبة الجسم في هضم هذه الحلويات والسعرات الحرارية العالية.

الإصابة والتعرض لزيادة الوزن، والسمنة، تعد من الأمور التي تسبب في  هذا الأمر نتيجة لتناول كميات كبيرة من السكريات، ولذا عليك عدم الإكثار والإسراف في تناول الحلويات للحفاظ علي صحتك.

ونصح التقرير، بتناول الفواكه الغنية بالألياف للحد من الشعور بالعطش، وإمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، وزيادة الطاقة لدية، وإمداده بالعناصر الغذائية.

 


الحلويات

المصيف والحلويات

الحلويات والمصيف في الحر

اضرار الحلويات

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