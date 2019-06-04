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حبس متهمين بحيازة نصف كيلو حشيش قبل ترويجها فى العيد 4 أيام

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:04 م
حبس متهمين بحيازة نصف كيلو حشيش قبل ترويجها فى العيد 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين بحيازة نص كيلو حشيش، أثناء استقلالهم "توك توك" فى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة بدر، من ضبط 4 عناصر إجرامية سبق إتهام إثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتين لذات العيار- 600 جرام من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حبس

قسم شرطة بدر

نيابة الشروق

تجارة المخدرات

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