حارس العقار المتهم بسرقة مجوهرات شقة الزمالك: عملت مفتاح وبعتهم بـ300 ألف

كتب كريم صبحى

أدلى حارس العقار المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة الزمالك باعترافات تفصيلية أمام نيابة قصر النيل .

وقال المتهم، إنه يعمل حارس عقار، اختمرت فى عقله سرقة أحدى الشقق لعمله باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية، مشيرا إلى أن مالك الشقة طلبت منه تغيير "كالون" الشقة فنسخ مفتاح له لسرقتها .

وأضاف المتهم أنه تمكن من دخول الشقة بعد علمه بعدم وجود مالكتها، واستولى على مشغولات ذهبية، وباعها لصاحب محل فى منطقة مصر الجديدة كان على علم بأنها مسروقة مقابل 300 ألف جنيه .

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من ربة منزل، باكتشافها سرقة بعض المجوهرات والمشغولات الذهبية، ساعتين يد، من داخل الشقة سكنها بعقار كائن بمنطقة الزمالك.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، حارس العقار سكن المبلغة، مُقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 300 ألف جنيه، فصوص ألماظ خاصة بخاتمين من المجوهرات المستولى عليها، و 2 مينا خاصة بالساعتين المستولى عليهما.