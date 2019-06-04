ثقافة أسوان: 484 فاعلية ثقافية خلال ليالى رمضان

أسوان – عبد الله صلاح

بلغ عدد الفاعليات الثقافية التى نظمها فرع ثقافة أسوان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ"ليالى رمضان"، 484 فاعلية، ما بين عروض فنية وورش عمل ومحاضرات وندوات ورسوم متحركة للأطفال وغيرها.

قال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن شهر رمضان شهد تنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف المواقع الثقافية المنتشرة بجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لإحياء الليالى الرمضانية، فقد تم تنظيم أكثر من 102 عرض فنى وترفيهى لفرق الإنشاد الدينى والفنون الشعبية وألعاب وكورال الأطفال، بجانب عروض للرسوم المتحركة وعرائس الأطفال، بالإضافة إلى 105 ورشة عمل و153 محاضرة وندوة وذلك بمختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والدينية، علاوة على 75 أمسية شعرية وقصصية ولقاء أدبى، علاوة على أكثر من 49 مسابقة متنوعة فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بجهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ودورهما الرائد فى تقديم وجبة دسمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان المبارك، وهو الذى يؤكد على اهتمام الدولة والحكومة لتنفيذ هذا الزخم الثقافى فى مختلف المواقع الثقافية من قصور وبيوت الثقافة والمسارح والمكتبات من أجل رفع الوعى الثقافى والمساهمة فى الأرتقاء بالذوق العام والسمو بالنفوس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة بين أفراد المجتمع الأسوانى وخاصة الشباب والنشء الصغير.