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تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك والبسكويت

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص
تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك والبسكويت كعك العيد
كتب مدحت وهبة

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يحرص جهاز حماية المستهلك على إصدار بعض  النصائح والارشادات للمواطنين عن  شرائهم  الكعك وبسكويت العيد، وذلك للحصول على منتجات جيدة وتجنبهم أى محاولات لغش المنتجات.
 
اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا حول إرشادات حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك وبسكويت العيد فى نقاط محددة.
 
 
1- عدم شراء الكحك  والبسكويت من الباعة الجائلين 
2-  أن يكون  الكحك  من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.
3-  أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
4-  أن تكون المنتجات  خالية  من الروائح غير المقبولة أو روائح التزنخ 
5- فى حالة تصنيع  الكحك أو البسكويت فى المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.

 


حماية المستهلك

المواطنين

الكعك والبسكويت

عيد الفطر

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