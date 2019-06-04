تعرف على مواعيد وشروط التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين × 10 معلومات

يتم التجهيز لفتح باب التقدم والالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل 2019/ 2020، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات مواعيد التقدم وفئات الطلاب المسموح لهم بالالتحاق.

1ـ فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين إلكترونيا.

2ـ بدء التسجيل الإلكترونى على موقع التربية والتعليم اعتبارًا من 16 حتى 26 يونيو المقبل.

3ــ تعقد اختبارات القبول الخاصة بالطلاب يومى 24 و 25 يوليو المقبل.

4ـ يسمح للطالب الناجح فى الشهادة الإعدادية فى نفس العام من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

5ـ الطالب الحاصل على شهادة اتمام الدراسة في مرحلة التعليم الاساسي في ذات العام والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمى ولو لم يكن مستوفى لشرط المجموع الكلى والدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

6ـ تقديمه ما يفيد رسميا حصوله على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى.

7ـ الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة اختراع من الاكاديمية و لم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديم ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه.

8ـ يسمح بدخول اختبارات القبول للطالب المصري الحاصل على الشهادة الاعدادية من مدارس دولية بجمهورية مصر العربية.

9ـ الطالب المصرى العائد من الخارج من أي دولة عربية أو دولة أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادات للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالادارة العامة للامتحانات شريطة استيفاؤهم شروط التقدم.

10ـ تتسلم المديريات التعليمية استمارات الطلاب وتعقد الاختبارات بالإدارات التعليمية ويضع المركز القومى للامتحانات اختبارات تقيس القدرات الإبداعية والسمات الشخصية والعلوم والرياضيات.