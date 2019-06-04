سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تعرف على العقوبة المنتظرة لـ124 متهما بالاتجار فى المخدرات.. تصل للإعدام

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:20 م
تعرف على العقوبة المنتظرة لـ124 متهما بالاتجار فى المخدرات.. تصل للإعدام حبس-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى ضبط "118" قضية مخدرات بحوزة 124 متهما.

 

واستطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت " 5,100 كيلو جرام"،  وكمية من مخدر البانجو وزنت "4,890 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "1,708 كيلو جرام"، كمية من مخدر الأفيون وزنت " 50 جرام"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 410 جرامات"، كمية من مخدر الفودو وزنت" 145 جراما"، عدد "2510" أقراص مخدرة .

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.   

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.  

  كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين". 

  والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


عقوبة الاتجار فى المخدرات

الهيروين

تجاره الهيروين

البانجو

وزاره الداخليه

وزاره الداخليه المصرية

زراعة البانجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:29 ص

القبض على 19 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية فى بنها والخصوص

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:26 م

مباحث الطرق بالقليوبية تحبط صفقة ترويج مخدر الترامادول خلال العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:15 م

سقوط 29 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:50 ص

ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن و350 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجها فى الإسماعلية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:46 ص

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة يتاجران فيها بالجيزة

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:05 ص

الحبس 10 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة