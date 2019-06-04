تعديل الناتج المحلى الإجمالى لكوريا الجنوبية بالخفض فى الربع الأول

رويترز

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن اقتصاد كوريا الجنوبية انكمش بما يفوق التقديرات الأولية فى الربع الأول بينما تباطأ التضخم إلى أدنى مستوى فى نحو 20 عاما تقريبا فى مايو، مما يعزز مبررات البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات معدلة من بنك كوريا (البنك المركزى) أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد انكمش إلى نسبة معدلة فى ضوء العوامل الموسمية عند 0.4 بالمئة فى الفترة بين يناير ومارس آذار مقارنة بالربع السابق، ليسجل بذلك الاقتصاد انكماشا أسرع مقارنة مع تقديرات سابقة بتراجع قدره 0.3 بالمئة.

وعلى نحو منفصل، قال مكتب الإحصاءات الكورى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى، الذى يستثنى أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.6 بالمئة فى مايو من مستواه قبل عام، ليتباطأ من ارتفاع قدره 0.7 بالمئة فى أبريل وهو أضعف مستوى منذ زيادة سجلها بنسبة 0.1 بالمئة فى ديسمبر 1999.

ومقارنة مع نفس الفترة قبل عام، نما رابع أكبر اقتصاد فى آسيا بنسبة معدلة 1.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام أبطأ من التقديرات السابقة لنمو 1.8 بالمئة.