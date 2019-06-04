ترامب يرجح مضى أمريكا فى فرض رسوم على المكسيك بسبب الهجرة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يأمر بفرض رسوم جديدة على جميع السلع المكسيكية التى تستوردها الولايات المتحدة الأسبوع القادم، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتفادى الرسوم، وعزا ذلك إلى التدفقات المرتفعة من المهاجرين الذين يدخلون بلاده قادمين من المكسيك.

وفى الأسبوع الماضى، قال ترامب إن من المقرر فرض رسوم جديدة على المنتجات المكسيكية اعتبارا من 10 يونيو إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة، ومعظمهم من أمريكا الوسطى.

وكانت المكسيك تعد مقترحا حول الهجرة لتقديمه إلى المسؤولين الأمريكيين فى اجتماع فى واشنطن غدا الأربعاء، لكن ترامب قال إن المحادثات ربما لا تكون كافية.

وقال الرئيس الأمريكى فى مؤتمر صحفى فى لندن "سنرى ما إذا كان فى مقدورنا أن نفعل شيئا، لكننى أعتقد أن الرسوم ستمضى قدما على الأرجح"، واصفا تدفقات المهاجرين الكبيرة على الولايات المتحدة بأنها "غزو".

وتابع ترامب "يجب على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها ووقف هذا الهجوم وهذا الغزو لبلادنا". ودعا ترامب أيضا الكونجرس الأمريكي لإقرار قوانين الهجرة لمواجهة هذا الوضع، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في عرقلة مثل تلك الجهود.