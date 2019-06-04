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ترامب: لا يوجد خيار أمام دول الناتو سوى زيادة الانفاق على الدفاع

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:58 م
ترامب: لا يوجد خيار أمام دول الناتو سوى زيادة الانفاق على الدفاع ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لا يوجد أمام الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى خيار سوى زيادة إنفاقها العسكرى، مكررا طلبه بأن يفى كل أعضاء الحلف بحجم الانفاق المستهدف على الدفاع والذى يبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى سنويا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى لندن "اتفقت مع رئيسة الوزراء على ضرورة أن يزيد حلفاؤنا فى حلف شمال الأطلسى إنفاقهم الدفاعى .. كلانا يعمل بجد من أجل هذه الغاية".

وأضاف "نتوقع أن يفى عدد متزايد من الدول بالحد الأدنى اللازم الذى يبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى. يجب على كل أعضاء الحلف الوفاء بالتزاماتهم من أجل معالجة التحديات الحالية".

 

 

 

 

 


دونالد ترامب

حلف شمال الأطلسى

الناتو

تيريزا ماى

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