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ترامب: أمريكا وبريطانيا ستصلان إلى اتفاق بشأن هواوى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:56 م
ترامب: أمريكا وبريطانيا ستصلان إلى اتفاق بشأن هواوى ترامب وماى
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يمكن لبلاده وبريطانيا تسوية أى خلافات بشأن شركة هواوى الصينية، نافيا أى إشارة إلى أن هذا الخلاف يمكن أن يهدد تبادل معلومات المخابرات بين الحليفين الوثيقين.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفرض أى قيود على تبادل معلومات المخابرات مع بريطانيا إذا لم تحد من استخدامها لتكنولوجيا هواوى، قال ترامب "لا لأننا سنتوصل بالتأكيد إلى اتفاق بشأن هواوى وأى أمر آخر".

وأضاف للصحفيين فى لندن بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى " تربطنا علاقة رائعة فى مجال المخابرات وسنستطيع تسوية أى خلافات".

ومضى قائلا "ناقشنا ذلك ولا أرى أى قيود. لم تكن بيننا أبدا أى قيود. إنها (بريطانيا) حليفة وشريكة عظيمة فعلا ولن تكون بيننا أى مشكلة بسبب هذا الأمر".

 

 


دونالد ترامب

تيريزا ماى

بريطانيا

هواوى

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