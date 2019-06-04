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تحرير 407 مخالفات مرورية وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:51 م
تحرير 407 مخالفات مرورية وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملات مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 407 مخالفات مرورية وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


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