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بوتين يهنئ مسلمى روسيا بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:21 ص
بوتين يهنئ مسلمى روسيا بعيد الفطر المبارك بوتين
موسكو (أ ش أ)

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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مسلمى روسيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمة المنظمات الإسلامية فى ترسيخ وحدة شعوب روسيا.


وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن بوتين قال - فى برقيته وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات الإسلامية تقدم مساهمة قيمة فى تطوير الحوار بين الأديان والأعراق، ووحدة شعوب روسيا وتعارض باستمرار وحزم مظاهر التعصب الديني والتطرف، ويجرى تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية وإيلاء اهتمام كبير للمبادرات الخيرية والتعليمية". 


وأعرب عن اقتناعه بأن الطائفة المسلمة في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد، ومن خلال أنشطتها المثمرة ستسهم في الحفاظ على تراثنا التاريخى والثقافى والروحى القيم.

 


بوتين

عيد الفطر

مسلمو روسيا

الاحتفال بعيد الفطر

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