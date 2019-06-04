سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:30 ص
بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له أسباب ارتفاع حاسة الشم - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد تتسبب بعض الحالات المرضية أو الطبية فى زيادة حاسة الشم لدى بعض الأشخاص والتى فى كثير من الأحيان قد تشكل إزعاج بالنسبة لهم.

التغيرات الهرمونية هي السبب الأكثر شيوعًا للإحساس المتزايد بالرائحة، خاصة تلك التي تحدث أثناء الحيض والحمل، وهناك أيضًا أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين فقدوا حاسة مثل البصر أو السمع يعانون من ارتفاع في حواسهم الأخرى للتعويض عن الخسارة.

ووفقا لمجلة "Scientific American" الأمريكية فإن النساء المخصبات لديهن شعور خاص بالرائحة، فخلال النصف الأخير من الدورة الشهرية تصل الهرمونات إلى الذروة، وكذلك تزداد حساسية المرأة الشمية، أيضا هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا التغيير لا ينطبق إلا على الروائح الذكورية، بما في ذلك الفيرومونات الذكرية والمسك.

ارتفاع حاسة الشم
ارتفاع حاسة الشم

بغض النظر عن الجنس يعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق قد يواجهون حساسية متزايدة تجاه الروائح، ويُعتقد أن هذه الظاهرة مرتبطة بمعركة الجسم الطبيعية التي تضع الإدراك الحسي قبل كل شيء آخر في حالة الطوارئ.

لا يمكن للقلق فقط أن يزيد من شعور الشخص بالرائحة، بل يُعتقد أيضا أنه يزيد من سوء الرائح، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من القلق هم أيضًا أكثر قدرة على تحديد نوع الرائحة التي يعانون منها.


القلق

ارتفاع حاسة الشم

الإدراك الحسي

التغيرات الهرمونية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة