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بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:02 م
بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام

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بالرغم من أن الشائع أن الذكور تعمل أكثر من الإناث، إلا أن الأرقام أثبتت عكس ذلك تماما، حيث كشف بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المتوسط العام لعدد ساعات العمل الأسبوعية لموظفى القطاعين العام والخاص يبلغ 52 ساعة، بينما يرتفع متوسط عدد ساعات العمل بين الإناث عن الذكو، حيث يبلغ لهن 53 ساعة مقابل، 52 ساعة للذكور.

 

ولم تثبت الأرقام ارتفاع المتوسط العام لعدد ساعات العمل الأسبوعية للإناث مقابل الذكور فقط، بل أثبتت أيضاً أن الارتفاع فى المتوسط العام، جاء نتيجة ارتفاع عدد ساعات عمل الإناث فى عدد من الوظائف والمهن "على مستوى اقطاعين العام والخاص" عن الذكور.

 

 ووفقا للبيانات الإحصائية والتى كشفتها النشرة السنوية لإحصاءات الأجور والتوظف فى القطاعين العام والخاص عن عام 2018، جاءت أبرز المهن التى يفوق بها عدد ساعات المرأة عن الرجل متمثلة فى:

 

التعدين واستغلال المحاجر، 53 ساعة متوسط عدد ساعات عمل الإناث الأسبوعية بهذا المجال مقابل 49 ساعة للذكور العاملين به.

 

المياه والصرف الصحى ومعالجة النفايات، 52 ساعة متوسط عدد ساعات عمل الإناث الأسبوعية بهذا المجال مقابل 51 ساعة للذكور العاملين به.

 

التشييد والبناء، 52 ساعة متوسط عدد ساعات عمل الإناث الأسبوعية بهذا المجال مقابل 51 ساعة للذكور العاملين به.

 

الفنون والإبداع والتسلية، 55 ساعة متوسط عدد ساعات عمل الإناث الأسبوعية بهذا المجال مقابل 52 ساعة للذكور العاملين به.

 

هذا بخلاف أنشطة ومهن أخرى، يتساوى بها عدد ساعات المرأة مع الرجل، مثل نشاط الصناعات التحويلية والذى يعمل كلاهما به بمتوسط 54 ساعة فى الأسبوع، ومجال الكهرباء والغاز، ويصل متوسط عدد ساعات الأسبوعية به لكلا من الرجل والمرأة 48 ساعة، وأيضاً نشاط الوساطة المالية والتأمين بمتوسط 50 ساعة لكلاهما.

 

كما يتساوى الجنسين فى عدد ساعات العمل بمجال الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة بمتوسط 57 ساعة فى الأسبوع، وكذلك فى مجال الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى بمتوسط عدد ساعات عمل يبلغ 55 ساعة لكلاهما، فى حين بلغ عدد ساعات عمل الرجل والمرأة متساوية، 54 ساعة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة والإصلاحات.

 

يذكر أن تلك الإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء، خاصة بموظفى القطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص والذى يشمل كل المنشآت التى يزيد عدد العاملين بها عن 10 أفراد.


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