الرئيسية حوادث انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية دون إصابات الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:46 م انتشال سيارة - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بقرية العزايزة بمنطقة البدرشين، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه. تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة. سقوط سيارة بترعة المريوطية انتشال سيارة من الترعة الحماية المدنية بالجيزة انتشال سيارة بالبدرشين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة انتشال سيارة ملاكى سقطت بترعة المريوطية فى الجيزة دون إصابات الخميس، 30 مايو 2019 05:32 م صور.. انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية السبت، 18 مايو 2019 02:48 م انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية دون خسائر بشرية الأحد، 05 مايو 2019 08:17 ص صور.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت بترعة المريوطية الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:51 ص صور.. انتشال سيارة من ترعة الإسماعيلية بالشرقية والإنقاذ يبحث عن الركاب الأحد، 03 يونيو 2018 12:15 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019" تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة" محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا «هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين 4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة "اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى" تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء" اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع المزيد من Trending Plus
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