انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بقرية العزايزة بمنطقة البدرشين، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.