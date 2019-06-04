انتبه.. حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو، لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، التى تستمر لمدة شهر كامل منعا للزحام، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، و نشر الخدمات على الطرق .

و بدأت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 متر".

كما سيتم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إتجاه الدائرى لمسافة 250 متر، وبالنسبة للإتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

و تنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد"، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الإتجاه الآخر القادم من الدائرى، وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة .