المرور ينشر سيارات اﻹغاثة على الطرق بسبب العاصفة الترابية لمنع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت اﻹدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات المرورية على الطرق السريعة، بناء على توجيهات الوزارة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية لوجود عاصفة ورياح محملة بالأتربة، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وتم غلق طريقى راس غارب والزعفرانة لحين تحسن الرؤية.

و قامت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الاغاثة المرورية علي كافة الطرق، والتواجد المروري الفعّال لأي طاري والأخطار، مع غرفة عمليات الادارة العامة للمرور ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ رقم الاغاثة المرورية علي الطرق السريعة، وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا علي سلامتهم.