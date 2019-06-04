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المحميات الطبيعية تستعد لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:59 م
المحميات الطبيعية تستعد لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر محميات طبيعية
كتبت آية دعبس

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رفعت المحميات الطبيعية، درجات الاستعداد، لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة.
 
يأتى هذا فى إطار جهود الحكومة لربط المواطنين بالبيئة و تشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها، والاستمتاع بها مع صونها للاجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة .
 
واستعدت المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر، بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين، حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية.
 
ومن المقرر أن يتم عرض أفلام توضح التنوع البيولوجى الفريد بمصر، وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات "لا تترك شيئاً خلفك، ولا تأخذ شيئاً معك".
 
 

المحميات الطبيعية

عيد الفطر

الاحتفال بالعيد فى المحميات

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