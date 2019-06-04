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الكرملين: على أوكرانيا الوفاء بالتزاماتها قبل عقد أى اجتماع بـ"صيغة نورماندى"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:49 م
الكرملين: على أوكرانيا الوفاء بالتزاماتها قبل عقد أى اجتماع بـ"صيغة نورماندى" المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على أوكرانيا أن تفى بالتزاماتها قبيل أى اجتماع فى صيغة "نورماندى".

وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى- إن "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مؤخراً مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن هذا الاجتماع".


وأضاف أنه "لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعقد اجتماع بصيغة "نورماندى"، مؤكدا ترحيبه بتعيين الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما ممثلاً لكييف في مجموعة الاتصال حول تسوية الوضع فى دونباس


ومن جانبه، أعلن ليونيد كوتشما - المعين مؤخراً من قبل الرئيس الأوكرانى ممثلاً لكييف في مجموعة الاتصال حول التسوية في منطقة دونباس - أنه يعتزم إطلاق مبادرة لفرض نظام وقف إطلاق النار فى الإقليم خلال موسم الحصاد


ويجرى بحث تسوية الوضع فى إقليم "دونباس" الأوكرانى فى إطار عمل مجموعة الاتصالات، التى تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد خطوات الحد من تصعيد الأزمة، بما فى ذلك الهدنة ووقف إطلاق النار

 


الكرملين

اوكرانيا

صيغه نورماندى

الرئيس الاوكرانى

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