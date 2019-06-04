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"العامة للجملة": فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول أيام العيد بالوجه البحرى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص
"العامة للجملة": فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول أيام العيد بالوجه البحرى كعك وبسكوت - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها و60 جنيها لكيلو الكعك السادة وطرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو والكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.


التموين

العامة للجملة

المجمعات الاستهلاكية

عيد الفطر

الوجه البحرى

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