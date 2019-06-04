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"العامة للجملة" تعلن صرف 15% من المقررات التموينية لشهر يونيو حتى الآن

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:30 ص
"العامة للجملة" تعلن صرف 15% من المقررات التموينية لشهر يونيو حتى الآن بطاقات تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة  العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 15% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى أمس، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

وأضافت، أن منافذ فروع الشركة تقوم بتوفير السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين بتوفير السلع للشركات التابعة ويتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


العامة للجملة

التموين

مقررات شهر يونية

السلع المدعمة لشهر يونيه

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