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الطقس فى الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات وارتفاع الحرارة بالبحرين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات وارتفاع الحرارة بالبحرين أمطار رعدية - صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تشهد بعض دول الخليج، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تتوقع الأرصاد فى السعودية والإمارات هطول أمطار فى بعض المناطق، فيما ترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية فى تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية ، القصيم والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

فى حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتى الجوف وحائل .

الإمارات
 

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة خلال فترة عيد الفطر السعيد، وسط طقس حار بوجه عام ومغبر وغائم جزئيا على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتزداد الرطوبة النسبية فى ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق صباح يوم الثلاثاء.

البحرين
 

فيما أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس اليوم سيكون رطباً نسبياً مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار، الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 12 إلى 7 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 اقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85 % .. والصغرى 20 %.

 


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البحرين

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