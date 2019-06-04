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الصين: الاتهام الأمريكى بشأن قيود الانفتاح المالى لا أساس له

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:17 ص
الصين: الاتهام الأمريكى بشأن قيود الانفتاح المالى لا أساس له الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن الاتهام الأمريكى بأن الصين لا تزال تضع قيودا على خدماتها المالية، لا أساس له من الصحة.

وقال رئيس اللجنة "يى هوى مان" فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الصين شهدت انفتاحا كبيرا فى خدمات إدارة الأوراق المالية والأصول خلال الأعوام الأخيرة، مثل الدخول الأوسع للسوق الممنوح لشركات الأوراق المالية والعقود الآجلة والصناديق.


وأضاف مان أن انفتاح أسواق رأس المال والقطاعات المالية في الصين لن يتأثر بالاحتكاكات التجارية الصينية- الأمريكية، مؤكدا أن القطاعات المالية بالصين ستواصل العمل على تحسين خدماتها وتنافسيتها العالمية.


وتابع أن الصين ستتمسك بالجدول الزمنى والخطة بشأن انفتاح القطاعات المالية، واللذين تم الكشف عنهما في عام 2018، مشيرا إلى أن إلغاء السقف لحيازة المستثمرين الأجانب فى قطاعى الأوراق المالية والعقود الآجلة سيتم تطبيقه قبل عام 2021

.
ولفت مان إلى أن الحكومة ستوسع على نحو تدريجى أيضا انفتاح سوق السندات المتداولة فى البورصة، وستعمل على إدخال المتداولين الخارجيين إلى أسواق العقود الآجلة للسلع فى ظل ظروف أكثر نضجا.

 


الصين

امريكا

العلاقات الصينيه الامريكيه

الانفتاح المالى

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