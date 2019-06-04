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السيطرة على حريق منزل بمركز كوم حمادة بالبحيرة دون حدوث إصابات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:34 م
السيطرة على حريق منزل بمركز كوم حمادة بالبحيرة دون حدوث إصابات حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق منزل بمركز كوم حمادة، دون حدوث أى إصابات.
 
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بمنزل مسقوف بالخشب بقرية درويش التابعة لمركز كوم حمادة .
 
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد العشماوي، والعقيد محمد بلبع، إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.
 
 
وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
 

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