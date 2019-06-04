الخارجية اللبنانية: إيران تعلن الإفراج عن السجين اللبنانى نزار زكا

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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء عن تلقيها موافقة رسمية من السلطات الإيرانية، بالإفراج عن المواطن اللبنانى نزار زكا، المسجون فى إيران، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت الخارجية اللبنانية - فى بيان اليوم - أن السفير الإيرانى فى بيروت، محمد جلال فيروزنيا، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية، جبران باسيل، أبلغه فيه رسميا بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع الطلب الذي سبق وقدمه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، للإفراج عن "زكا"، وكذلك الرسالة التي بعث بها "باسيل" في هذا الصدد إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بطلب العفو بمناسبة عيد الفطر.

وأشارت إلى أن السفير الإيراني أبلغ الوزير باسيل، استعداد السلطات في بلاده لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه "اللبناني المعفو عنه نزار زكا".

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الرئيس اللبناني قام بتكليف مدير جهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في طهران، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يخص هذا الشان.

وأعربت عن "شكرها للسلطات الإيرانية المعنية، على إنهاء هذا الملف والمضي قدما بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين للوصول إلى أفضلها، والتي يريدها لبنان على أحسن ما يكون من تعاون واحترام متبادل لسيادة البلدين وتحقيق للمصالح المشتركة على أساس قواعد القانون الدولي وحسن العلاقات".