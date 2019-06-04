سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يقضى على عدد من الإرهابيين بريف حماة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:38 م
الجيش السورى يقضى على عدد من الإرهابيين بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاضت وحدات من الجيش السورى اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية فى محيط قريتى قيراطة والحميرات بريف حماة، ردا على خروقاتهم المستمرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قريتي قيراطة والحميرات في ناحية قلعة المضيق بالريف الشمالي الغربي لحماة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.
وأشارت /سانا/ إلى أن الاشتباكات جاءت بالتوازي مع تنفيذ وحدات من الجيش ضربات مكثفة استهدفت نقاطا محصنة لإرهابيي جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قريتي (سحاب) و(كورة) في أقصى الشمال الغربي لحماة، ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وسقوط عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.
وفي الريف الجنوبي لإدلب، أضافت الوكالة أن إرهابيي فتح الشام تكبدوا خسائر بالأفراد والآليات جراء ضربات ورمايات نارية دقيقة نفذتها وحدات الجيش على تجمعاتهم وتحصيناتهم ومحاور تحركهم في محيط قرية (سفوهن) ومدينة (خان شيخو).


سوريا

الجيش السورى

ريف حماة

جبهة النصرة

أخبار العرب

عرب وعالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة