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البعثة الطبية للحج: لا نمنع الحاج من أداء المناسك مهما كان مصابا بأى مرض

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 ص
البعثة الطبية للحج: لا نمنع الحاج من أداء المناسك مهما كان مصابا بأى مرض الحج- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت بعثة الحج الطبية، أن طلب الشهادات الصحية من المستشفيات للراغبين فى الحج هو من قبيل الإطمئنان على الحاج والتعرف على الأمراض التى يعانى منها، من أجل الإستعداد لعلاجه بتوفير كافة الإمكانات الطبية لضمان أدائه حج خالى من المشاكل والأزمات الصحية.

وقالت بعثة الحج الطبية، أن الحاج مهما كان مصاب بمرض أو مشاكل صحية يتم السماح له بالسفر لأداء المناسك ولا يجوز منعه على الإطلاق والدولة ملتزمة بالتأمين الطبى لحجاجها .

ويشار إلى أن الدولة خصصت المستشفيات العامة والمركزية بالجمهورية لاستخراج شهادات تتضمن التاريخ المرضى للحاج، على أن تكون ممهورة بشعار الجمهورية على أن تكون ضمن أوراق ملف الحج فى البعثات المختلفة. 


الحج

البعثة الطبية

الحجاج

المرض

المستشفيات

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