اعرف تفاصيل خطط التأمين الطبى لتأمين مباريات بطولة أمم أفريقيا × 11 معلومة

كتب وليد عبد السلام

وضعت الحكومة خطة تأمين طبى شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التى ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

اليوم السابع يستعرض فى تحليل معلوماتى محاور خطة التأمين الطبى لبطولة كاس الأمم الأفريقية .