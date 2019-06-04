اعراض تسمم الحمل منها الصداع وزيادة الوزن

كتبت فاطمة خليل

تسمم الحمل من الحالات الشائعة التى تصيب كثير من النساء أثناء الحمل وتظهر الأعراض غالبًا أثناء الحمل إلا أن الحالة قد لا يتم اكتشافها حتى تتطور لتصبح تسمم الحمل، وهذا يمكن أن يخلق مضاعفات خطيرة أثناء الحمل، بحسب موقع medical news today وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض تسمم الحمل.

تسمم الحمل

ما هو تسمم الحمل؟



تسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ويحدث فقط أثناء الحمل ويتتسبب في نوبات، إنها حالة نادرة تصيب 1 من كل 2000 إلى 3000 حالة حمل كل عام.

الحالة تتبع اضطراب ارتفاع ضغط الدم، في تسمم الحمل ، تؤدي مستويات ضغط الدم المرتفعة في الأم إلى تقليل تدفق الدم إلى الجنين، هذا يمكن أن يعني أن الجنين لا يتلقى الكثير من الأكسجين والمواد الغذائية كما ينبغي.

في معظم الحالات ، تكون أعراض تسمم الحمل خفيفة ولا تتطلب أي تدخل غير المراقبة وربما تغيير النظام الغذائي.



اعراض تسمم الحمل

اعراض تسمم الحمل



يمكن أن تظهر أعراض تسمم الحمل في أي وقت أثناء الحمل، قد يكون هناك أيضًا عدد قليل جدًا من الأعراض ، مما يؤدي إلى إصابة المرأة بتسمم الحمل دون أن يتم اكتشافه من قِبل الأطباء، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لتسمم الحمل ما يلي:

-الصداع الشديد.

-زيادة الوزن أثناء الحمل.

-الغثيان والقيء أو آلام في المعدة.

-تورم اليدين والقدمين والوجه.



ما اعراض تسمم الحمل

-إذا تطور تسمم الحمل فقد تشمل الأعراض أيضًا:

ألم عضلي.

النوبات.

ولا يوجد علاج لتسمم الحمل فى الشهور الأخيرة من الحمل إلا ولادة الطفل ولكن إذا تم اكتشافه في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فغالبًا ما يمكن التعامل مع الأعراض مع الأدوية وراحة الفراش للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم.