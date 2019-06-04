اضرار كثرة تناول المضادات الحيوية منها مشاكل الهضم

كتبت فاطمة خليل

المضادات الحيوية من أكثر الأدوية التى يصفها الأطباء وتستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل أدوار البرد والأنفلونزا، ولكن كثير من الناس يلجأون لتناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، والإفراط فى تناول هذه المضادات الحيوية له أضرار على الصحة نتعرف على اضرار كثرة تناول المضادات الحيوية فى السطور التالية، وفقاً لموقع Medical news today.



اضرار المضادات الحيوية ما هى

اضرار كثرة تناول المضادات الحيوية

مشاكل في الجهاز الهضمي

مشاكل الهضم هي واحدة من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا عند تناول المضادات الحيوية، حيث تواجه مشاكل مثل: الغثيان، عسر الهضم، القيء، الإسهال، الانتفاخ والشعور بالامتلاء، فقدان الشهية، تشنج المعدة وألم.

الالتهابات الفطرية

صممت المضادات الحيوية لقتل البكتيريا الضارة، ومع ذلك ، فإنها تقتل في بعض الأحيان البكتيريا الجيدة التي تحمي الناس من الالتهابات الفطرية، نتيجة لذلك ، يصاب العديد من الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية بالتهابات فطرية في المهبل أو الفم أو الحلق.



المضادات الحيوية

التفاعل مع الأدوية الأخرى

تتفاعل بعض الأدوية الشائعة مع بعض المضادات الحيوية وتشمل هذه:أدوية تحديد النسل، مضادات الحموضة، مضادات الهيستامين

الفيتامينات وبعض المكملات الغذائية، المسكنات، أدوية الصدفية، أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي، مدرات البول، مضادات الفطريات، أدوية السكري، باسط العضلات، أدوية الصداع النصفي وأدوية النقرس ومضادات الاكتئاب.

الحساسية للضوء

يجب على الناس استخدام الحماية من أشعة الشمس عند تناول المضادات الحيوية التي يمكن أن تسبب حساسية الجلد، حيث تجعل العديد من أنواع المضادات الحيوية الجلد أكثر حساسية للشمس.



اضرار المضادات الحيوية منها تغير لون الاسنان

تغير لون الأسنان

تشير بعض التقديرات إلى أن 3 إلى 6 % من الأشخاص الذين يتناولون مضادات حيوية يصابون ببقع على مينا أسنانهم.