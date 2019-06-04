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احذروا الإصابة بالسمنة.. تعرف على السعرات الحرارية بكعك العيد × 7 معلومات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 ص
احذروا الإصابة بالسمنة.. تعرف على السعرات الحرارية بكعك العيد × 7 معلومات كعك وبسكوت - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تحتوى كثيرا من الأطعمة التى يتناولها المصريين فى الأعياد على عدد هائل من السعرات الحرارية ما يؤهلها لأن تسبب السمنة بفعل تخزين الدهون فى الجسم فى ظل عدم ممارسة الرياضة.
 
اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى حول كميات وعدد السعرات الحرارية فى معظم الأطعمة التى يتناولها المصريين فى العيد تفاديا للاصابة بالسمنه وزيادة الوزن .
 
1-  قطعة الكعك المتوسطة تحتوي على 200 سعر حرارى، وتعتبر الأعلى ما بين حلوى العيد.
2-  قطعة الكعك بالتمر فتحتوى على 181 سعر حرارى
3-  الكعك بالعجمية أو الملبن أو المكسرات تحتوي على 220 سعر حرارى
4- "الغريبة" تحتوى على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا
6- البيتى فور يحتوى على 80 إلى 90 سعرًا حراريًا
7- بسكويت النشادر أقلهم فى السعرات الحرارية ويحتوى على 50 إلى 90 سعرًا حراريًا.

 


العيد

الكعك

الملبن

المكسرات

الدهون

السمنه

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