إعدام 1084 كيلو أغذية و462 لتر سوائل فاسدة بأسواق الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الأقصر بإشراف حسن مالك كبير المراقبين، عدة حملات خلال الأيام الماضية ضمن استعداداتها لعيد الفطر المبارك، أسفرت عن إعدام 1084 كيلو أغذية مابين طازج ومجمد ومحفوظ ومطهى، كما أعدمت 462 لتر سوائل ما بين زيوت وعصائر ومشروبات أغذية وكانت أسباب الإعدام لتغير فى الخواص وعدم سلامة العبوة.

وقال الدكتور أحمد أبو العطا نائب مدير عام الطب الوقائى بصحة الأقصر، إن الحملات اسفرت أيضاً عن تحرير 79 محضر وإغلاق 25 منشأة بسبب عدم استيفاء اشتراطات صحية.

كما منحت الإدارة 98 شهادة صحية جديدة للأفراد والمنشآت في إطار تقنين أوضاع المنشآت الغذائية.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المستمرة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف المرور علي المنشآت الغذائية وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.