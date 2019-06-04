سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 1084 كيلو أغذية و462 لتر سوائل فاسدة بأسواق الأقصر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:42 م
إعدام 1084 كيلو أغذية و462 لتر سوائل فاسدة بأسواق الأقصر حملة تموينية- أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الأقصر بإشراف حسن مالك كبير المراقبين، عدة حملات خلال الأيام الماضية ضمن استعداداتها لعيد الفطر المبارك، أسفرت عن إعدام 1084 كيلو أغذية مابين طازج ومجمد ومحفوظ ومطهى، كما أعدمت 462 لتر سوائل ما بين زيوت وعصائر ومشروبات أغذية وكانت أسباب الإعدام لتغير فى الخواص وعدم سلامة العبوة.
 
وقال الدكتور أحمد أبو العطا نائب مدير عام الطب الوقائى بصحة الأقصر، إن الحملات اسفرت أيضاً عن تحرير 79 محضر وإغلاق 25 منشأة بسبب عدم استيفاء اشتراطات صحية.
 
كما منحت الإدارة 98 شهادة صحية جديدة للأفراد والمنشآت في إطار تقنين أوضاع المنشآت الغذائية.
 
يأتي ذلك في إطار التعليمات المستمرة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف المرور علي المنشآت الغذائية وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.
 
 

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الصحة

الطب الوقائي بالاقصر

اعدام اغذية بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة