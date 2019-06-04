إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق سوهاج الزراعى الشرقى

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام منذ قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية نتج عن حادث التصادم إصابة 6 أشخاص 3 من مستقلى الدراجة البخارية و3 من مستقلى السيارة تم نقل نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى ومستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى بدائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت كافة القوات إلى مكان الحادث عقب تجمهر الأهالى بمستشفى دار السلام المركزى وتبين من التحريات الأولية وقوع مصادمة بين سيارة ودراجة بخارية نتج عن الجادث إصابة إمام . م . أ خفير نظامى بكسر بالترقوه وقدرى . ب . ن 20 سنة مجند كسر بالساعد ومحمود . أ . ع أمين شرطة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلى السيارة .

كما تبين إصابة طارق .م . ا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بالساعد وخيرى . ع . أ 18 سنة اشتباه كسر بالساق وفوزى . م 25 سنة باشتباه كسر بالقدم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

جار تم رفع آثار الحادث من على الطريق، وانتداب المهندس الفني لمكان الحادث، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.