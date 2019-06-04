إزالة 46 ألف حالة تعدّ على المجرى الملاحى لنهر النيل خلال 4 سنوات

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، إن الجهات المختصة أزالت 45 ألفا و954 حالة تعدٍّ على النيل من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة .

وأوضح، فى تقرير صادر عنه، أن القطاع حرر 52 ألفا و141 مخالفة جديدة منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، إذ يجرى شنّ حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل وعددها 16 محافظة. مشددا على أن الوزارة لن تتهاون أو تتقاعس تجاه القضاء على المخالفات وتنظيف النيل منها، وأن الحملة تستهدف كل التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المُتعدّين.

جدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب ومنظمات المجتمع المدنى.