إدارة ترامب تشدد القيود على السفر إلى كوبا

رويترز

فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء قيودا شديدة جديدة على السفر إلى كوبا قائلة إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة الشيوعية بسبب دعمها للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان إن الولايات المتحدة لن تسمح بعد الآن بما يسمى بالتبادل الثقافى الشعبى ضمن مجموعات، وهو أحد أكثر الاستثناءات المعروفة للحظر الشامل على السياحة الأمريكية لكوبا.

وقالت أيضا إنها لن تسمح بعد الآن لسفن الركاب والرحلات والطائرات الخاصة وطائرات الشركات بالسفر إلى كوبا.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت القيود الجديدة فى أبريل فى إطار معركتها ضد الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية. وتشدد إدارة ترامب بشكل مطرد منذ وصولها إلى السلطة الحظر الذى تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عشرات السنين فيما يتعلق بالتجارة والسفر.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين "كوبا تواصل القيام بدور مزعزع لاستقرار نصف الكرة الغربى وتوفر وجودا للشيوعيين فى المنطقة وتعزز خصوم الولايات المتحدة فى مناطق مثل فنزويلا ونيكاراجوا من خلال إثارة عدم الاستقرار وتقويض سيادة القانون وقمع العملية الديمقراطية.

"هذه الإجراءات ستساعد على استمرار عدم وصول الأموال الأمريكية إلى أيدي الكوبيين في الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية".