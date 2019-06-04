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أين تصلى صلاة العيد.. الإفتاء تحدد أفضل الأماكن وثواب تبادل التهنئة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:54 م
أين تصلى صلاة العيد.. الإفتاء تحدد أفضل الأماكن وثواب تبادل التهنئة الدكتور شوقى علام مفى الجمهورية
كتب على عبد الرحمن

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، المكان المناسب لتأدية صلاة عيد الفطر، حيث أكدت أن أداء صلاة العيد تكون فى المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه، وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه.
 
وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه إن لم يكن المسجد يتسع لأعداد المصلين، تكون الصلاة في الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير.
 
وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار حالة من الجدل لتضارب ذلك مع الحسابات الفلكية التى كانت قد أعلنت أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
 
 
 
 

 


دار الافتاء

ساحات صلاه العيد

موعد صلاة العيد

اين نصلى العيد

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