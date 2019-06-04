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أمن الجيزة يواصل تطهير البؤر الإجرامية وضبط 26 تاجر مخدرات قبل العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:22 م
أمن الجيزة يواصل تطهير البؤر الإجرامية وضبط 26 تاجر مخدرات قبل العيد مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، شن حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، قبل عيد الفطر. 

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءن محمد عبد التواب، واللواء محمد الألفي، عن القبض على 26 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 1635 جرام حشيش، و292 أقراص، و 56 جرام هيروين، و790 جرام استروكس، و 20 جرام فودو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط بندقية ماركة بامب أكشن، وطبنجة و6 طلقات غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 

 

 


حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة

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