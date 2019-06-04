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أمراض قد تعتقد أنها معدية ولكنها ليست كذلك.. الالتهاب الرئوى والصدفية منها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:00 م
أمراض قد تعتقد أنها معدية ولكنها ليست كذلك.. الالتهاب الرئوى والصدفية منها أمراض قد لا تكون معدية
كتبت إيناس البنا

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 عرض موقع " Reader’s Digest" بعض الأمراض التى لا تسبب العدوى، فقد تبدو الأعراض المرئية للأمراض المعدية وغير المعدية متطابقة، ولكن لا توجد علاقة وحيدة بين سبب الإصابة والعدوى، حيث توجد أمراض بكتيرية معدية وأخرى غير معدية.

الالتهاب الرئوى

هناك نوعان من الالتهاب الرئوي الذي لا يمكن أن ينتشر من شخص لآخر، وهما الالتهاب الرئوي الفطري الذي يتم التقاطه من البيئة، والالتهاب الرئوي المكتسب، والذي يحدث عندما يتم استنشاق الطعام أو السائل في الرئتين.

من ناحية أخرى، فإن الالتهاب الرئوي الجرثومي والفيروسي - الذي يسبب معظم حالات الالتهاب الرئوي، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية - معدي بالفعل، ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها، فقد تنتقل الكائنات الحية الدقيقة المسببة بين الناس ولكنها قد لا تسبب الالتهاب الرئوي تلقائيًا فقط تستعمر بعض البكتيريا فقط الممرات الأنفية.

التهاب رئوى
التهاب رئوى

الصدفية

هذا الاضطراب الجلدي  لا علاقة له بالجراثيم أو البكتيريا، فالصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الجلد ، ولا ينجم عنه وجود الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تنتقل بين الناس.

وتشمل علاماته بقع حمراء ، حكة من الجلد تعلوها قشور بيضاء أو فضية غالباً ما توجد على المرفقين والركبتين وفروة.

الصدفية
الصدفية

الملاريا

هذا المرض المميت المحتمل أن يكون مرضًا معديًا ولكنه لا يعني أنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، فقط ينتقل من البعوض المحمل بطفيليات الملاريا في مجرى الدم.

أيضا يمكن أن ينتقل من خلال نقل الدم ، عن طريق تبادل إبرة مصابة ، أو أثناء الحمل أو الولادة.


امراض معدية

الملاريا

الالتهاب الرئوى

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