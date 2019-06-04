أطفال يرفعون صورا لمحمد صلاح خلال ندوة "لا للمخدرات" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الثلاثاء، ندوة توعية تحت عنوان "رمضان بيقولك.. لا للمخدرات"، لتوعية النشء بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات بأنواعها المختلفة، والتى رفع الأطفال خلالها صور اللاعب المصرى محمد صلاح اقتداءً به.

قال فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن الندوة تأتى فى إطار سلسلة ندوات تهدف إلى توعية النشء بمخاطر الإدمان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، فى إطار خطة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الندوة التى ألقتها يسرا عيد حسين، من صندوق مكافحة المخدرات، بمقر مركز شباب العطوانى مركز إدفو، بمشاركة 51 مستفيدا.

الأطفال المشاركون فى الندوة



الأطفال يرفعون صور محمد صلاح خلال الندوة



جانب من الندوة