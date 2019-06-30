CNN: ترامب يغادر كوريا الجنوبية عائدا إلى بلاده بعد لقائه كيم جونج أون

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أعلنت قناة "سى. إن. إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غادر كوريا الجنوبية متجهًا عائدا إلى بلاده، بعد أن أصبح أول رئيس أمريكى يخطو 20 خطوة إلى داخل كوريا الشمالية عبر المنطقة منزوعة السلاح بشبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب - عبر منشور على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وأوردته القناة الأمريكية - "أغادر كوريا الجنوبية بعد اجتماع رائع مع الزعيم كم جونج أون، الوقوف على أرض كوريا الشمالية يعد بيانًا مهمًا للجميع وشرف عظيم".

كما نقلت القناة مجددًا لقطات للقاء القائدين حيث تصافحا بالأيدى بالمنطقة منزوعة السلاح بشبه الجزيرة الكورية وخطى ترامب عدة خطوات إلى داخل كوريا الشمالية ثم أدلى بتصريحات للصحفيين.

وكان ترامب وكيم قد التقيا، فى وقت سابق اليوم، وأكد ترامب أن عبور الحدود بين الجانبين كان شرفا كبيرا، مضيفا أنه تم إحراز الكثير من التقدم وإنشاء الكثير من الصداقات، مشيرا إلى أن الصداقة التى تجمعه بزعيم كوريا الشمالية مميزة للغاية.

كما أعرب ترامب عن شكره لكيم جونج أون على لقائه الذى جاء دون تخطيط مسبق بوقت كاف، موضحا أنه "سيتحدث مع الزعيم الكورى الشمالى حول عدد من القضايا، وأن الكثير من الأمور الإيجابية تجرى حاليا".