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10 معلومات عن المنطقة منزوعة السلاح فى اللقاء التاريخى لـ" ترامب وكيم"

الأحد، 30 يونيو 2019 04:55 م
10 معلومات عن المنطقة منزوعة السلاح فى اللقاء التاريخى لـ" ترامب وكيم" ترامب وكيم فى المنطقة المنزوعة السلاح
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وصل صباح اليوم الاحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، والتقى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ويأتي هذا اللقاء، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام.

ويرصد اليوم السابع، أبرز 10 معلومات عن البقعة التى تم فيها اللقاء التاريخيى.

1- هي منطقة حزام أمني بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يمنع وجود السلاح فيها باتفاق مشترك بين حكومتي البلدين.

2- تم إنشاء المنطقة بتاريخ 27 يوليو 1953 بمشاركة الأمم المتحدة عند إعلان وقف إطلاق النار بين الكوريتين.

3- يمنع تواجد المدنيين في هذه المنطقة إلا بإذن خاص ومسبق

4- يبلغ طول المنطقة 250 كم وعرضها 4 كم

5- تدار المنطقة من قبل قوات عسكرية مشتركة من كوريا الشمالية والجنوبية والأمم المتحدة لتكون أكثر المناطق حشدا للعسكريين في العالم.

6- يتوسط المنطقة المنزوعة السلاح الخط الفاصل العسكري الذي كان خط الجبهة عند التوصل إلى وقف إطلاق النار.

7- تعد المنطقة المنزوعة السلاح منطقة محظورة منذ أكثر من 60 سنة والوجود البشري فيها بأدنى المستويات. وتحاط المنطقة بأبراج حراسة وأسلاك شائكة.

8- يحظر نشر أسلحة ثقيلة في هذا الشريط الممتد بين الشمال والجنوب.

9- يسمح بتسيير دوريات فيه لكن لا يمكنها عبور الخط الفاصل العسكري، ولا يسمح لكل من الطرفين إبقاء أكثر من ألف ممثل عنه فيها.

10- وتعد المناطق المحاذية للمنطقة المنزوعة السلاح من أكثر المواقع تحصينا في العالم وفيها معسكرات ومدفعية وحقول ألغام.


ترامب

كيم جونج أون

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة

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