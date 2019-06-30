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10 معلومات تكشف أعراض الحمى القلاعية للماشية وكيفية التعامل معها

الأحد، 30 يونيو 2019 09:00 ص
10 معلومات تكشف أعراض الحمى القلاعية للماشية وكيفية التعامل معها الحمى القلاعية
أسيوط- هيثم البدرى

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الماشية هى رأس مال الفلاح وخسارتها هى خسارة كبيرة وخاصة لصغار الفلاحين والأسر الصغيرة التى تعتمد على منتجاتها كمصدر دخل يلبون من خلالها احتياجاتهم ومصروفاتهم اليومية، إلا أن الفلاح قد يخسر هذا المصدر بسبب بعض الأمراض مثل الحمى القلاعية ومعرفة أعراض هذا المرض وكيفية التعامل معه ييسر للفلاح الحفاظ عل رأس ماله.

 وفى هذا الإطار أعلنت مديرية الطب البيطرى بأسيوط، عن إجراءات، وأسعار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وذلك ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتستمر لمدة شهر.

 اليوم السابع يقدم 10 معلومات أعراض الحمى القلاعية وكيفية التعامل مع المرض:

1- من أعراض مرض الحمى القلاعية ارتفاع فى درجات الحرارة للماشية بشكل كبير تصل فى بعض الأوقات إلى ٤١ درجة

2-ظهور فقاعات فى الفم اللثة واللسان تؤثر على أكل وشرب الماشية مما يؤثر على وزنها ولحومها

3- تنفجر الفقاعات التى توجد فى فم الماشية وتكون على شكل تقرحات واضحة فى الفم

4-يحدث انخفاض حاد فى الشهية للماشية بسبب ارتفاع فى درجات حرارة الجسم واللثة

5- فى حالة ظهور هذه الأعراض يتم منع اختلاط الحيوانات فى اماكن التجمعات

6 يتم -فصل الحيوانات المريضة عن السليمة حتى لا تحدث العدوى

7-تقييد حركة انتقال الحيوانات بين المحافظات لمنع انتشار هذه العدوى وحظر نقل الماشية الحية بين التجمعات

8 يتم - تطبيق معايير الأمان الحيوى للمزارع حال ظهور الأعراض السابقة

9-ارتداء قفاز لليدين واستخدام المطهرات فى اثناء التعامل مع الحيوانات المصابة

10-إخطار الطبيب البيطرى على الفور فى معالجة الحمى حتى تخضع الماشية من البداية للعلاج قبل تفاقم المرض


اسيوط

الحمى القلاعية

تحصين الماشية

ماشية اسيوط

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