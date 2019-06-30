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ولى عهد أبو ظبى وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:58 م
ولى عهد أبو ظبى وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - الذى يزور الإمارات حاليا للمشاركة فى "اجتماع أبوظبى للمناخ" سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين بلاده والأمم المتحدة، ووكالاتها وبرامجها المختلفة، خاصة فى المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية والبيئية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات - التى بثت النبأ - بأنه جرى خلال اللقاء، استعراض وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون وتكثيف الجهود المشتركة فى خدمة القضايا ومواجهة التحديات الملحة التى تشهدها مختلف مناطق العالم.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية أعمال "اجتماع أبوظبى للمناخ" فى تحديد مسار أعمال "قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019" المقبلة والتوجهات المستقبلية لمواجهة التحدى الأهم الذى تشهده البشرية وكوكب الأرض حاليا.

وأكد ولى عهد أبو ظبى، أن بلاده سباقة فى دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغيير المناخى، وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية، من جانبه، ثمن جوتيريش استضافة الامارات "لاجتماع أبوظبى للمناخ" التحضيرى لقمة الأمم المتحدة للمناخ التى تعقد خلال شهر سبتمبر القادم فى نيويورك.

يذكر أن اجتماع "أبو ظبى للمناخ" تنظمه وزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لبحث القضايا والمبادرات والتوجهات التى ستعلن خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ ـ إلى جانب الالتزامات الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة المجتمعات على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.


ولى عهد ابوظبى

اجتماع ابوظبى للمناخ

تغير المناخ

الامين العام للامم المتحدة

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