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والد طفل يتهم عامل مغسلة بالتعدى جنسيا على ابنه فى الإسكندرية

الأحد، 30 يونيو 2019 08:02 م
والد طفل يتهم عامل مغسلة بالتعدى جنسيا على ابنه فى الإسكندرية حبس-أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعدى عامل بمغسله على طفل جنسيا بدائرة قسم شرطه المنتزة، بمحافظه الأسكندرية، وقام والدة بتحرير محضر بقسم الشرطة.
 
حيث تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مقدم من شخص يدعى "م. ع.م"، 39 عامًا، حارس أمن بشركة خاصة، ومقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام شخص يدعى "ع. م. ا"، 13 سنة، عامل بمغسلة، والكائنة بشارع ورشة البلاط، دائرة القسم، باستدراج نجله الطفل "ي. م. ع "، 6 سنوات، لمحل عمله والتعدى عليه جنسياً.
 
أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان من صحة الواقعة، وأمكن ضبط المتهم فى الحال، وبمواجهته إعترف بإرتكابة للواقعة.
 
وبمناظرته ضباط المباحث للمتهم تبين إصابته بحروق بالذراعين قرر بأنها نتيجة قيام والده بتأديبه عند علمه بإرتكاب الواقعة.
 
أخطرت النيابة العامة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وطالبت تقرير الطب الشرعي عن حالة الطفل، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
 
 
 

الاسكندريه

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