هنت: بريطانيا تراقب الأحداث فى هونج كونج عن كثب

لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، اليوم الأحد، إن بلاده تراقب الأحداث فى هونج كونج عن كثب وتواصل الضغط على الحكومة الصينية لاحترام البنود التى تم بموجبها تسليم المستعمرة البريطانية لبكين.

وقبل حلول الذكرى الثانية والعشرين للتسليم غدا الاثنين، قال هنت فى بيان إن بريطانيا تؤكد التزامها الشديد بالإعلان الصينى البريطانى المشترك الخاص بهونج كونج.

وأضاف "سنواصل مراقبة الأحداث فى هونج كونج عن كثب"، وأردف قائلا "الاحتجاجات الأخيرة فى هونج كونج جعلت من المهم بشكل أكبر التأكيد على أن التزام حكومة المملكة المتحدة بالإعلان الصينى البريطانى المشترك راسخ. إنها معاهدة ملزمة قانونا ولا تزال سارية المفعول اليوم مثلما كانت عند توقيعها والمصادقة عليها قبل أكثر من ثلاثين عاما".