ننشر أسماء 162 منتفعا بأراضى مشروع مبادرة زراعة أشجار النخيل بمركز باريس

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن أسماء 162 منتفعا للحصول على أراضى لزراعتها للنخيل جنوب مدينة باريس.

أكد يوسف مرزوق، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، على أن المشروع يشمل زراعة مليونى نخلة من أجود أنواع التمور على مستوى المحافظة، مشيرا أن الوحدة المحلية لمركز باريس خصصت منطقة مجمعة لطرحها أمام كبار وصغار المستثمرين بالإضافة إلى المزارعين من أبناء المحافظة، وأن هناك تسهيلات غير مسبوقة سواء فى إنهاء الإجراءات والدفع على أقساط بعد 5 سنوات من استصلاح وزراعة الأرض بالنخيل، لافتا إلى أن عدد المساحات المخصصة وصلت لــ38200 فدان منهم 30 ألف للمستثمرين، و8200 لصغار المزارعين، وسيتم تخصيص مساحات أخرى خلال الأيام المقبلة.

على جانب آخر، قرر محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، منح صغار المستثمرين تخفيض 20% من قيمة الرسوم الخاصة بمشروعات زراعة النخيل بكافة مناطق المحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الشركات الاستثمارية الكبرى الراغبة فى إقامة مشروعات زراعية خاصة النخيل بالمحافظة، وكذلك صغار المستثمرين وتشجيعهم بمنحهم تخفيضات 20% من الرسوم المقررة.