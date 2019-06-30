سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 04:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا تكمل أسبوعها الأول بلا إنترنت

الأحد، 30 يونيو 2019 04:06 م
موريتانيا تكمل أسبوعها الأول بلا إنترنت علم موريتانيا
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكمل موريتانيا اليوم الأحد، أسبوعها الأول بدون خدمات الإنترنت التى تم قطعها ، اثر احتجاجات أعقبت تنظيم الانتخابات الرئاسية.
 
 
وقطعت خدمات الانترنت عن الهواتف ظهر الأحد 24 يونيو، قبل أن تقطع بالكامل يوم الثلاثاء، وفقُا لوكالة الأنباء المورتيانية.
 
 
وقبل يومين عادت خدمة الانترنت إلى بعض المستخدمين تتقدمهم المؤسسات التجارية والسفارات، وذلك بعد سلسلة إجراءات للحصول من السلطة على إذن تزويدهم بالخدمة.
 
 
وتسبب الانقطاع الكامل لخدمة الإنترنت في توقف تحديث المواقع الإلكترونية لمؤسسات الإعلام الرسمي، قبل أن تعود للعمل مع العودة الجزئية للخدمة.
 
 
كما تسبب فى خسائر بعدد من المؤسسات التجارية المرتبة بشراكات خارجية، وخصوصا في قطاع وكالات السفريات.
 
 
فيما شكت الجاليات الموريتانية بالخارج من تأثير انقطاع الخدمة على التواصل مع ذويهم داخل الوطن.
 
 

مورتانيا

توقف خدمات الانترنت فى موريتانيا

انتخابات موريتانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

الأحد، 30 يونيو 2019 01:06 ص

موريتانيا ضد أنجولا.. التعادل السلبى سيد الموقف بعد 30 دقيقة

السبت، 29 يونيو 2019 05:08 م

التشكيل الرسمى لمباراة موريتانيا ضد أنجولا فى أمم أفريقيا 2019

السبت، 29 يونيو 2019 04:03 م

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

السبت، 29 يونيو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة